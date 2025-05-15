Faust
Folge 5: Mucker
In der Nähe einer Diskothek wird in einer Konzertpause der Schlagzeuger Bernd tot aufgefunden; scheinbar ein Mord ohne Motiv. Die "Ringo Günzler Band" braucht nun dringend einen vierten Musiker. Faust stellt sich als neues Bandmitglied vor und schaut schon bald hinter die Fassade der Gruppe. Ringo, der Leiter der Band, wird von Heinz bezichtigt, Geld unterschlagen zu haben. Bienchen, die Sängerin, ist seit kurzem ständig betrunken. Der Einzige, der zu ihr zu halten scheint, ist Bodo, der einzige Fan der Band. Nachdem auch Heinz brutal ermordet wird, glaubt Faust das Motiv gefunden zu haben: Offenbar sollen aus Rache alle Bandmitglieder sterben. Für Faust und Verena beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Bienchen steht als Nächste auf der Liste und befindet sich bereits in den Händen des Mörders.
