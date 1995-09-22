Faust
Folge 4: Mordpoker
Drei Männer und eine Frau pokern um ein Leben. Wer die niedrigste Karte zieht, soll Margreiter, den Inhaber des berüchtigten Lokals "Mausefalle", umbringen. Jenny, Ehefrau und Geschäftsführerin Margreiters, verteilt die Karten. Nur sie wird dem Verlierer mitteilen, dass er die niedrigste Karte gezogen hat, um die anderen vor Erpressung und Verrat zu schützen. Margreiter wird erschossen. Da die ersten Ermittlungen nichts ergeben, schleicht Faust sich als Spieler ins Milieu ein. Er macht sich an Jenny ran, und bald verdichtet sich der Kreis der Verdächtigen. Alle drei Pokerspieler hatten ein Motiv für den Mord. Dann wird Bernie umgebracht. Der Informant und Mitspieler lebte nicht lange genug, um Faust etwas auszuplaudern. Faust versucht, die beiden weiteren Verdächtigen gegeneinander auszuspielen, doch da fliegt seine falsche Identität auf.
