Drei Tage Zeit

KultKrimiStaffel 2Folge 6vom 10.11.1995
Folge 6: Drei Tage Zeit

53 Min.Folge vom 10.11.1995Ab 12

Harry Bremer, Sicherheitschef der Pharmafirma MediVac, wird vor einem Hotel ermordet. Die MediVac verhandelt dort über Schadenersatzforderungen von Medikamentengeschädigten. Bremer hatte bei seinem Sicherheitscheck einen mutmaßlichen Attentäter entdeckt, der offenbar den Konzernchef Millinger umbringen will. Denn kurz vor seinem Tod hinterlässt Bremer auf einem Anrufbeantworter den Namen des Verdächtigen: Steiner! Faust lässt sich mit Wissen der Hotelleitung als Etagenkellner engagieren. Sein neuer Kollege Mario Seifert hilft ihm über die ersten Pannen hinweg. Dann wird das philippinische Zimmermädchen Theresa tot aufgefunden. Hat sie etwas mit dem Mord an Bremer zu tun? Kurz darauf dringt Julia Muhlert - sie gehört zu der Gruppe der Medikamentengeschädigten - in die Suite von Millinger ein.

