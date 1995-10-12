Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 2Folge 5vom 12.10.1995
52 Min.Folge vom 12.10.1995Ab 12

Der Kfz-Mechaniker Börnsen wird auf einem einsamen Gelände vorsätzlich überfahren. Er war bei dem zwielichtigen Autohändler Jürgen Claasen angestellt. Faust gelingt es, in der Werkstatt Claasens einen Hilfsarbeiterjob zu bekommen. Mit der attraktiven Aushilfssekretärin Nicole Olvermann freundet Faust sich schnell an; er versucht über sie an Informationen zu gelangen. Das Vertrauen des skrupellosen Claasen verschafft sich Faust, indem er für ihn ein Auto klaut. Doch dann wird ein weiterer Mitarbeiter der Werkstatt, Erich Scholz, tot aus dem Hafenbecken gezogen. Der Verdacht fällt auf Claasen. Allerdings gibt es jemanden, der ihm ein Alibi verschafft.

