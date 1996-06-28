Faust
Folge 4: Nachtwache
Eine junge, sehr reiche Frau stirbt vor der Durchführung einer plastischen Operation. Ihr Neffe, der Alleinerbe, erstattet Anzeige, weil er vermutet, dass sie ermordet wurde. Faust wird mit Hilfe der Klinikchefin, die um seine wahre Identität weiß, Aushilfspfleger in dem Privatkrankenhaus. Unter Verdacht gerät eine manisch veranlagte Krankenschwester und der Oberarzt, der offensichtlich hinter dem Geld der schönen, reichen Frau her war, um eine eigene Klinik aufzubauen. Eine Brasilianerin, die ihr praktisches Jahr in Deutschland absolviert, hilft Faust bei seinen Ermittlungen. Er offenbart ihr, dass er Polizist ist. Doch dann wird sie auf heimtückische Weise getötet. Faust kann das Spiel um Eifersucht, Neid und Habgier noch entwirren, bevor ein weiterer Mord geschieht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick