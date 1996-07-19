Faust
Der Kassierer einer Wechselstube wird ermordet. Faust tritt seine Stelle an, weil er den Mörder unter den Kunden vermutet. Dabei macht er Bekanntschaft mit der jungen, hübschen Julika. Als zwei dubiose italienische Immobilienmakler sich zu einem Geschäft anmelden, wird Faust klar, dass die Wechselstube als Geldwaschanlage fungiert. Doch die Geldübergabe wird von zwei Jugendlichen verhindert, die eigentlich nur die Kasse ausrauben wollen. Die Kids rauben das Geld der Italiener und nehmen diese und Faust als Geiseln mit. Doch die Jugendlichen ahnen nicht, dass ihr Leben keinen Pfifferling mehr wert ist.
