KultKrimiStaffel 3Folge 6vom 20.09.1996
59 Min.Folge vom 20.09.1996Ab 12

Die unter Wahnvorstellungen leidende Rumänin Nadia bricht aus einer Nervenheilanstalt aus und überfällt den Hausmeister eines Aussiedlerheims. Dann entführt Nadia das Baby der reichen Familie Weber. Kurz darauf wird sie ermordet aufgefunden. Faust und Ulrike stochern im Dunkeln. Faust schleust sich in das Übergangsheim ein und tritt die Nachfolge des Hausmeisters an. Als ihn dort zwei hochschwangere Rumäninnen um Hilfe bitten, dämmern Faust die Abgründe, die hinter dem Mord stehen.

