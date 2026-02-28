Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Im Stich gelassen

Kabel EinsStaffel 7Folge 1vom 28.02.2026
Im Stich gelassen

Im Stich gelassenJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 1: Im Stich gelassen

40 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 12

Der Mord an einem Klempner aus Brooklin bringt das Team zum Rätseln. Der Fall entwickelt sich mit der Zeit zu einer Ermittlung auf internationaler Ebene und sorgt auch bei der CIA für Kopfzerbrechen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
Kabel Eins
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 3 Staffeln und Folgen