SAT.1Staffel 7Folge 20vom 03.02.2026
Folge 20: Künstliche Intelligenz

40 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Tödliche Drohnenangriffe auf Geschäftsleute führen die Ermittler zu einem aufstrebenden KI-Startup. Dort schwelen interne Konflikte um die Kontrolle der Technologie und deren Sicherheitsstandards. Wird es dem FBI-Team gelingen, den Strippenzieher zu stellen und die Gefahr aus der Luft abzuwehren?

