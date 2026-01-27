FBI: Special Crime Unit
Folge 19: Schmutzige Bombe
40 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Ein Mädchen wird entführt und deren Vater von den Geiselnehmern zur Beschaffung von Sprengstoff gezwungen. Der Vorfall entpuppt sich als Teil eines größeren Plans: Das FBI-Team um Maggie und OA deckt eine Verschwörung auf, die einen verheerenden Anschlag auf New York City zum Ziel hat. In einem Wettlauf gegen die Zeit machen sie Jagd auf einen Mann, der das US-Wirtschaftssystem lahmlegen will. Können sie die schmutzige Bombe an der Wall Street rechtzeitig finden und entschärfen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren