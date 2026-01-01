Zum Inhalt springenBarrierefrei
FBI: Special Crime Unit

Man erntet, was man sät

SAT.1Staffel 7Folge 18vom 20.01.2026
Man erntet, was man sät

Folge 18: Man erntet, was man sät

40 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Das FBI ermittelt im Fall einer jungen Frau, die einem Brandanschlag zum Opfer fiel. Zunächst deutet alles auf einen Ehrenmord hin. Doch ein weiteres Opfer lässt die Ermittler umdenken. Agentin Maggie hat währenddessen mit privaten Problemen zu kämpfen, da ihr Freund mit ihrem gefährlichen Job nicht zurechtkommt.

