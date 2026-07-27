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FBI: Special Crime Unit

Kreuzzug

ATV 2Staffel 8Folge 15vom 03.08.2026
Kreuzzug

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FBI: Special Crime Unit

Folge 15: Kreuzzug

39 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 12

Als eine tödliche Fentanyl-Variante in einer Kita den Tod zweier Kleinkinder und einer Erzieherin fordert, nimmt das FBI die Jagd auf die Verantwortlichen auf. Die Ermittlungen führen Agentin Eva Ramos ausgerechnet zu Hector Vega, einem berüchtigten Drogenboss, mit dem sie eine dunkle Vergangenheit verbindet. Als Vega anbietet, im Gegenzug für Strafmilderung bei der Jagd auf eine noch gefährlichere Droge zu helfen, muss Eva eine schwere Entscheidung treffen.

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