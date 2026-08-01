Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Nachahmungstäter

ATV 2Staffel 8Folge 18vom 24.08.2026
Nachahmungstäter

NachahmungstäterJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 18: Nachahmungstäter

42 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12

Als eine Mutter und ihr Sohn spurlos verschwinden, stoßen die Ermittler auf eine erschreckende Parallele zu einem Serienmörder-Fall aus der Vergangenheit. Agentin Maggie Bell zieht den erfahrenen Profiler Peter Olsen hinzu, doch schon bald stellen sich die beiden die Frage, ob damals wirklich der richtige Täter gefasst wurde.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
ATV 2
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 2 Staffeln und Folgen