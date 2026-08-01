FBI: Special Crime Unit
Folge 18: Nachahmungstäter
42 Min.Folge vom 24.08.2026Ab 12
Als eine Mutter und ihr Sohn spurlos verschwinden, stoßen die Ermittler auf eine erschreckende Parallele zu einem Serienmörder-Fall aus der Vergangenheit. Agentin Maggie Bell zieht den erfahrenen Profiler Peter Olsen hinzu, doch schon bald stellen sich die beiden die Frage, ob damals wirklich der richtige Täter gefasst wurde.
Weitere Folgen in Staffel 8
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Alle Staffeln im Überblick
FBI: Special Crime Unit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television
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