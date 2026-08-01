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FBI: Special Crime Unit

Glaubensbekenntnis

ATV 2Staffel 8Folge 17vom 17.08.2026
Glaubensbekenntnis

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FBI: Special Crime Unit

Folge 17: Glaubensbekenntnis

42 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Als eine Psychiatristin eines New Yorker Veteranenkrankenhauses tot aufgefunden wird, führt die Spur das Team zunächst zu einem ihrer ehemaligen Patienten. Doch schnell wird klar, dass hinter dem brutalen Verbrechen weitaus mehr steckt und dass das Opfer kurz vor seinem Tod in ein gefährliches Geheimnis verstrickt war ...

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