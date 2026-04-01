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FBI: Special Crime Unit

Killer an Bord

ATV 2Staffel 8Folge 4vom 20.04.2026
Killer an Bord

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FBI: Special Crime Unit

Folge 4: Killer an Bord

40 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12

Nach einem Attentat auf Senatorin Hirsch ermittelt das FBI auf Hochtouren, um den Täter zu fassen. Maggie und OA sollen für die Sicherheit der Senatorin sorgen und sie nach Washington zu einer wichtigen Versammlung begleiten. Auf dem Flug dorthin machen die Agenten jedoch eine schreckliche Entdeckung.

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