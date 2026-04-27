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FBI: Special Crime Unit

Unantastbar

ATV 2Staffel 8Folge 5vom 27.04.2026
Unantastbar

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FBI: Special Crime Unit

Folge 5: Unantastbar

39 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Als der Unternehmer Alvin Quincy ermordet wird, nimmt das FBI die Ermittlungen auf. Ein Überwachungsvideo gibt schnell Aufschluss über die Täterin: Salma Bakari. Maggie und Eva setzen alles daran, die Frau aufzuspüren. Ihre Recherchen im Laufe des Falls enthüllen außerdem eine schreckliche Wahrheit.

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