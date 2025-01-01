Zum Inhalt springenBarrierefrei
FC Brotatos

Folge 3: Das Spiel

22 Min. Ab 12

Am Sonntag steht das Spiel der Spiele gegen den neuen Spitzenreiter der Kreisliga C an. Allerdings war das Team am Vortag bei einem wichtigen Turnier in Berlin war und musste die ganze Nacht reisen. "Holzi" und "Spidey" hoffen darauf, dass alle fit sind und die FC Brotatos drei Punkte nach Hause holen. Die Stimmung bei den Jungs ist gut, doch wird sie anhalten?

