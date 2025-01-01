FC Brotatos
Folge 4: Hans und Holz
24 Min.Ab 12
Die Fußballlegende und das Social-Media-Meme Hans Sapei hat sich bei Holzi und Spidey angekündigt. Er möchte gerne Struktur ins Training der Brotatos bringen. Hans zeigt, wie man professionell trainiert und wo der Hammer hängt. Nicht bei jedem in der Mannschaft kommt das jedoch an und Hans merkt schnell, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Ob die Kicker die positiven Vibes von Hans' Training in das Sonntagspiel retten können?
FC Brotatos
Genre:Fußball
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Studio71