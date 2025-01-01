FC Brotatos
Folge 8: Party Time
24 Min.Ab 12
Eine Mannschaftsparty steht an, für die Lars, Spidey und seine Freundin Yvon nach einem passenden Kostüm suchen. Die Stimmung auf dem Fest ist bestens, sodass ein paar der Jungs im Anschluss in der Düsseldorfer Altstadt auf das ein oder andere Bier gehen. Beim Training am folgenden Abend sind einige entsprechend verkatert ...
Genre:Fußball
Produktion:DE, 2023
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Studio71