FC Brotatos

Party Time

Party Time

FC Brotatos

Folge 8: Party Time

24 Min.Ab 12

Eine Mannschaftsparty steht an, für die Lars, Spidey und seine Freundin Yvon nach einem passenden Kostüm suchen. Die Stimmung auf dem Fest ist bestens, sodass ein paar der Jungs im Anschluss in der Düsseldorfer Altstadt auf das ein oder andere Bier gehen. Beim Training am folgenden Abend sind einige entsprechend verkatert ...

