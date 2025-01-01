FC Brotatos
Folge 9: Dieses Fahrzeug
25 Min.Ab 12
Die Jungs des FC Brotatos werden von einer pinken Limousine zum Kreisliga-Spiel abgeholt. Sie vermuten hinter der Aktion einen Prank des Gegners. Man lässt sich nicht lumpen und kutschiert sich mit genügend flüssiger Verpflegung zum Sportplatz. Als das Spiel bereits im vollen Gange ist, offenbaren sich die, die hinter dem "Anreise-Prank" stecken ...
