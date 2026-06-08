FC Rückpass (5/5): FinaleJetzt kostenlos streamen
FC Rückpass
Folge 10: FC Rückpass (5/5): Finale
Roland reicht's: Er will alles hinschmeißen, fühlt sich vom Trainer verarscht. Auch mit Uschi hat er Stress wegen einer absichtlich vergebenen Torchance. Er will eigentlich nur weg. Italien, Spanien, egal. Anrufe von Kovacic beantwortet er nicht. Schurbitz wiederum sitzt noch immer der korrupte Ligafunktionär im Nacken. Wenn Schurbitz nicht zahlt, werden die Tore konfisziert. Nachdem Schurbitz' finanzielle wie körperliche Reserven ausgeschöpft sind, bedeutet das wohl das Aus. Schurbitz kollabiert und Kovacic resigniert daraufhin. Beim Packen der Koffer erfährt Kovacic von Ilse die Neuigkeit, dass der Verein sein letztes Spiel doch nicht absagen muss. Und der FC Pernitz ist wild entschlossen, das Spielfeld diesmal als Sieger zu verlassen. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Juergen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Laurence Rupp (Roland Preissler) Peter Faerber (Fadinger) Alexander Jagsch (Raffetsberger) Drehbuch: Robert Mohor Regie: Leo Bauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Petro Domenigg
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