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FC Rückpass

FC Rückpass (1/5): Gruppenspiel

ORF2Staffel 1Folge 6vom 06.06.2026
FC Rückpass (1/5): Gruppenspiel

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Folge 6: FC Rückpass (1/5): Gruppenspiel

25 Min.Folge vom 06.06.2026

Im niederösterreichischen Pernitz steht der Fußballverein vor dem Abstieg und dem Verlust der letzten Sponsoren. Nach dem plötzlichen Tod von Präsident Drabusch nutzt Anton Leopold Schurbitz die Chance zur Machtübernahme und beginnt sofort mit einer Neuausrichtung. Er sucht einen Erfolgstrainer mit internationaler Erfahrung. Nach intensiver Suche bleibt schließlich ein Kandidat übrig: der ehemalige Internationale Rainer Kovacic. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Jürgen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Franz Buchrieser (Heinz Drabusch) Peter Faerber (Fadinger) Regie: Leo Bauer Drehbuch: Robert Mohor Bildquelle: Gebhardt Productions/Hubert Mican

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