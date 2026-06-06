FC Rückpass (1/5): GruppenspielJetzt kostenlos streamen
FC Rückpass
Folge 6: FC Rückpass (1/5): Gruppenspiel
Im niederösterreichischen Pernitz steht der Fußballverein vor dem Abstieg und dem Verlust der letzten Sponsoren. Nach dem plötzlichen Tod von Präsident Drabusch nutzt Anton Leopold Schurbitz die Chance zur Machtübernahme und beginnt sofort mit einer Neuausrichtung. Er sucht einen Erfolgstrainer mit internationaler Erfahrung. Nach intensiver Suche bleibt schließlich ein Kandidat übrig: der ehemalige Internationale Rainer Kovacic. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Jürgen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Franz Buchrieser (Heinz Drabusch) Peter Faerber (Fadinger) Regie: Leo Bauer Drehbuch: Robert Mohor Bildquelle: Gebhardt Productions/Hubert Mican
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