FC Rückpass (2/5): AchtelfinaleJetzt kostenlos streamen
FC Rückpass
Folge 7: FC Rückpass (2/5): Achtelfinale
Rainer Kovacic steht unter erheblichem Erfolgsdruck: Von drei verbleibenden Spielen muss er mindestens eines gewinnen. Schnell erkennt er jedoch, dass seine Mannschaft ohne Verstärkung kaum Chancen hat. Im Nachbarort entdeckt er den talentierten, aber arroganten Stürmer Roland Preissler. Bei einer Pressekonferenz überrascht Kovacic alle, indem er Preissler als neuen Spieler präsentiert – sehr zum Ärger der Pernitzer. Besetzung: Lukas Resetarits (Rainer Kovacic) Jürgen Maurer (Anton Leopold Schurbitz) Andreas Lust (Karl Hopfberger) Regina Fritsch (Erika Schurbitz) Jennifer Newrkla (Uschi Kovacic) Dagmar Kutzenberger (Ilse Drabusch) Michael Pink (Norbert Warmbacher) Laurence Rupp (Roland Preissler) Peter Faerber (Fadinger) Drehbuch: Robert Mohor Regie: Leo Bauer Bildquelle: Gebhardt Productions/Hubert Mican
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