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Ferdinand von Schirach - Feinde

Ferdinand von Schirach - Feinde (1/2): Das Geständnis

ORF2Staffel 1Folge 1vom 05.04.2026
Ferdinand von Schirach - Feinde (1/2): Das Geständnis

Ferdinand von Schirach - Feinde (1/2): Das GeständnisJetzt kostenlos streamen

Ferdinand von Schirach - Feinde

Folge 1: Ferdinand von Schirach - Feinde (1/2): Das Geständnis

90 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12

Zweiteiliges Justizdrama mit Klaus Maria Brandauer. Ein Verteidiger gerät ins Kreuzfeuer, als Foltervorwürfe seinen Entführungsfall erschüttern.

Weitere Folgen in Staffel 1

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