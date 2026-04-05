Ferdinand von Schirach - Feinde (1/2): Das GeständnisJetzt kostenlos streamen
Ferdinand von Schirach - Feinde
Folge 1: Ferdinand von Schirach - Feinde (1/2): Das Geständnis
90 Min.Folge vom 05.04.2026Ab 12
Zweiteiliges Justizdrama mit Klaus Maria Brandauer. Ein Verteidiger gerät ins Kreuzfeuer, als Foltervorwürfe seinen Entführungsfall erschüttern.
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Ferdinand von Schirach - Feinde
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12GEWALT