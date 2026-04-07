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Ferdinand von Schirach - Feinde

Ferdinand von Schirach - Feinde (2/2): Gegen die Zeit

ORF2Staffel 1Folge 2vom 07.04.2026
Ferdinand von Schirach - Feinde (2/2): Gegen die Zeit

Ferdinand von Schirach - Feinde (2/2): Gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen

Ferdinand von Schirach - Feinde

Folge 2: Ferdinand von Schirach - Feinde (2/2): Gegen die Zeit

90 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Das zweiteilige Drama erzählt den Entführungsfall eines zwölfjährigen Mädchens aus zwei Blickwinkeln: Kommissar Nadler, überzeugt, dass der Täter im Umfeld der Familie zu finden ist, überschreitet im Wettlauf gegen die Zeit bewusst die Grenzen des Rechts. Als das Kind in Lebensgefahr schwebt, handelt er drastisch – und steht nun selbst vor Gericht. Anwalt Biegler muss klären, ob Nadlers Vorgehen rettend oder rechtswidrig war. Bildquelle: ORF/MOOVIE GmbH/Stephan Rabold

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