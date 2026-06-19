Highlights von Kanada - KatarJetzt kostenlos streamen
FIFA WM 2026: 10-Minuten-Highlights
Folge 27: Highlights von Kanada - Katar
10 Min.Folge vom 19.06.2026
Im Spiel gegen Katar ging es für die Kanadier um den ersten Sieg bei einer WM jemals. Bildquelle: Reuters Bildquelle: APA-Images / AP / Abbie Parr
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