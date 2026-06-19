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FIFA WM 2026: 10-Minuten-Highlights

Highlights von Kanada - Katar

ORF2Staffel 1Folge 27vom 19.06.2026
Highlights von Kanada - Katar

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FIFA WM 2026: 10-Minuten-Highlights

Folge 27: Highlights von Kanada - Katar

10 Min.Folge vom 19.06.2026

Im Spiel gegen Katar ging es für die Kanadier um den ersten Sieg bei einer WM jemals. Bildquelle: Reuters Bildquelle: APA-Images / AP / Abbie Parr

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