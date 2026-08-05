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Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?

15 Tonnen Müll

HGTVFolge vom 05.08.2026
15 Tonnen Müll

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Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?

Folge vom 05.08.2026: 15 Tonnen Müll

44 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Das Haus eines Witwers ist so überfüllt, dass seine Familie ihn kaum noch besuchen kann. Matt Paxtons Team stößt zwischen dem Chaos auf Boote, Oldtimer-Motorräder und alte Friseurausstattung, die verkauft werden sollen. Eine seltene Sammlung mit Erinnerungsstücken von Basketball-Legende Magic Johnson könnte sich dabei als besonders wertvoller Fund erweisen.

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