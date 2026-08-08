Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 08.08.2026: Die Messie-Maklerin
45 Min.Folge vom 08.08.2026
Das Potenzial ist enorm, denn Vicki hat im Laufe der Jahre sehr viel Zeug angesammelt – darunter auch Objekte, die viel Geld einbringen könnten. Für seltene Comics und signierte Sportsammelkarten blättern echte Fans mitunter horrende Summen auf den Tisch. Doch zunächst müssen Matt Paxton und seine Mitarbeiter im US-Bundesstaat Tennessee die Spreu vom Weizen trennen. Um das Haus und die Scheune der Immobilienmaklerin komplett zu entrümpeln, wird die Truppe mindestens vier Tage benötigen. Findet das Team beim Durchforsten des Krempels kostbare Raritäten?
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.