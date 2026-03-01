Kein Weg zu weit - Thomas & Alex am Lago di MonzoroJetzt kostenlos streamen
Fishing Adventures
Folge 3: Kein Weg zu weit - Thomas & Alex am Lago di Monzoro
21 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Italien, Österreich & jede Menge Abenteuer: Thomas & Alex kämpfen mit ungewohnten Bedingungen, finden neue Taktiken und landen schließlich atemberaubende Karpfen. Carpfishing hautnah!
Weitere Folgen in Staffel 1
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Fishing Adventures
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12