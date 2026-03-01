Lifestyle Carpfishing - Winter CarpfishingJetzt kostenlos streamen
Fishing Adventures
Folge 8: Lifestyle Carpfishing - Winter Carpfishing
24 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Winter-Carpfishing am Limit: Bei -8°C wagt Thomas Hirschbauer das Angeln in Slowenien. Eisige Nächte, extremes Tackle & clevere Strategien - so gelingt Karpfenangeln unter härtesten Bedingungen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12