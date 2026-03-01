Erfolgsstory am Jezero FinzulaJetzt kostenlos streamen
Fishing Adventures
Folge 4: Erfolgsstory am Jezero Finzula
43 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Thomas & Alex stellen sich den Herausforderungen am legendären Finzula-See in Kroatien. Winterangeln bei -4°C, harte Nächte ohne Biss - bis eine neue Taktik den Durchbruch bringt. Carpfishing pur!
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
12