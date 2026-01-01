Fixer Upper: Das Haus am See
Folge 1: Ein Haus am See
23 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Chip und Joanna starten ihr Großprojekt am See mit der Planung des Umbaus. Danach folgt der erste Abriss: Die beiden entfernen Regale, Arbeitsplatten und eine Wand, um Platz für eine offenere Küche zu schaffen. Um den Seeblick in den Vordergrund zu rücken, vergrößern die beiden die Fenster. Auch der Außenbereich mit dem vermoderten Pool muss dringend saniert werden.
Fixer Upper: Das Haus am See
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen