Fixer Upper: Das Haus am See
Folge 4: Schwere Entscheidungen
22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Chip entfernt draußen einen alten Zaun und widmet sich anschließend der Gartenpflege. Währenddessen trifft sich Joanna mit einer Metallbauerin, um ihren Entwurf für das Badezimmer zu besprechen. Die Innendesignerin wünscht sich maßgefertigte Abtrennungen aus Messing, doch die Kosten sprengen das Budget. Nun muss sich Jo einen Plan B einfallen lassen.
