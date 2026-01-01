Fixer Upper: Das Haus am See
Folge 5: Auf der Zielgeraden
22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Joanna bespricht mit einem befreundeten Schreiner ihre Entwürfe für die Inneneinrichtung. Kurz darauf werden die ersten Möbel geliefert und eingebaut. Ein großes Bett mit einem samtgrünen Rückenteil und großen Schränken drumherum schmückt das Schlafzimmer. Gleich neben dem Eingang befindet sich die Bibliothek, in der die Profis ein großes Regal für Kunst, Schallplatten und Zeitschriften gebaut haben. Zudem bauen die Handwerker eine Einfahrt vor dem Haus.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen