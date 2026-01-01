Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper: Das Haus am See

Auf der Zielgeraden

sixxStaffel 1Folge 5vom 01.01.2026
Auf der Zielgeraden

Fixer Upper: Das Haus am See

Folge 5: Auf der Zielgeraden

22 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6

Joanna bespricht mit einem befreundeten Schreiner ihre Entwürfe für die Inneneinrichtung. Kurz darauf werden die ersten Möbel geliefert und eingebaut. Ein großes Bett mit einem samtgrünen Rückenteil und großen Schränken drumherum schmückt das Schlafzimmer. Gleich neben dem Eingang befindet sich die Bibliothek, in der die Profis ein großes Regal für Kunst, Schallplatten und Zeitschriften gebaut haben. Zudem bauen die Handwerker eine Einfahrt vor dem Haus.

