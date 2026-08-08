Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge 2: Viva México!
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Joanna Gaines taucht in die Welt der Tex-Mex-Küche ein und zaubert ein köstliches Vier-Gänge-Menü. Als Vorspeise gibt es einen knackigen Jicama-Salat, gefolgt von einer cremigen Poblano-Suppe mit Hähnchen, die Joanna an ein unvergessliches Date mit ihrem Ehemann Chip erinnert. Als Hauptgang bereitet die Köchin einen Enchilada-Auflauf im Ofen zu. Zum Nachtisch werden frittierte Sopaipillas serviert, deren Teig aus Kürbisstücken und Mehl besteht.
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Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5: Warner Bros. Entertainment GmbH