Fixer Upper: Kochen mit Joanna
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Joanna Gaines ist nicht nur Innenarchitektin, sondern auch eine leidenschaftliche Köchin. Mit ihren einfachen und köstlichen Rezepten begeistert sie Familie und Freunde. Ob weihnachtliche Köstlichkeiten oder das libanesische Menü ihres Großvaters - Joanna zeigt beim Kochen stets große Freude und Leidenschaft.
Genre:Kochen
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5: Warner Bros. Entertainment GmbH
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs