Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge 4: Es war einmal in Paris
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Joanna Gaines lässt sich von Kindheitserinnerungen inspirieren und bereitet süße und herzhafte Crêpes zu. Auf dem Menü stehen gefüllte Crêpes mit Hähnchen, Spinat und Champignons sowie ein frischer Salat mit karamellisierten Walnüssen und Roséwein-Vinaigrette. Zum Nachtisch serviert die Köchin eine beeindruckende Crêpe-Torte.
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Fixer Upper: Kochen mit Joanna
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Genre:Kochen
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5: Warner Bros. Entertainment GmbH