Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 03.12.2024: Ein Sandwich kommt selten allein
23 Min.Folge vom 03.12.2024
Chip und der 2-jährige Crew kommen vorbei, um nach Joanna zu sehen, während sie leckere Snacks für das Wochenende vorbereitet: French Onion Dip, Hasselback Potatoes und Erdnussbutter-Brownies. Später hilft Tochter Ella beim Philly Cheesesteak, dem Hauptgericht, das die ganze Familie liebt.
Genre:Kochen
