Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 04.12.2024: Vielseitiger Gebäck-Allrounder
23 Min.Folge vom 04.12.2024
Nach dem Sammeln frischer Eier verrät Joanna das Geheimnis ihrer perfekten buttrigen Biscuits. Ob als süßer Erdbeerkuchen, herzhaft mit Wurst oder als Basis für Eggs Benedict – ihr Teig erweist sich als vielseitiger Alleskönner in der Küche.
Genre:Kochen
© Warner Bros. Discovery, Inc.