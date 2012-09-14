Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 3Folge 1vom 14.09.2012
45 Min.Folge vom 14.09.2012Ab 12

Die Potsdamer Platz Arkaden: Passanten beobachten, wie Nadja Dern apathisch und offensichtlich misshandelt durch das Untergeschoss taumelt und blutend ins Wasser steigt. Polizeipsychologe Dr. Vincent Flemming wird hinzugezogen, da Nadja sich weigert, den Notarzt an sich heran zu lassen. Aufgrund der Schwere der Misshandlungen und der Vorgehensweise können Ann Gittel, Leiterin der 4. Berliner Mordkommission, Henner Blum und Vince Flemming den bereits verurteilten Sexualstraftäter Stefan Aspeck als Täter identifizieren. Dies ist der erste Fall für Ann Gittel nach ihrer zweijährigen Elternzeit - und er geht ihr an die Nieren. Aspeck, der aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes entlassen werden konnte, wurde damals von Kommissarin Helen Bogner verhaftet, heute im Ruhestand und Besitzerin eines alten Stadtbades.

KultKrimi
