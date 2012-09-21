Flemming
Folge 2: Das Spiel der Füchse
Die Bank-Managerin Beate Graeven kommt nachts mit ihrem Wagen von der Straße ab und wird Zeugin, wie ein Mann, Christoph Falbe, von einem Unbekannten, der sich später als Uwe Togen herausstellt, ermordet wird. Als der Täter auf sie schießt, kann sie in letzter Sekunde flüchten, lässt aber ihr Handy fallen. Von einer Telefonzelle aus verständigt Beate Graeven die Polizei, ohne ihren Namen zu nennen. Als sie zuhause ankommt, empfängt ihr Mann, Prof. Hartmut Graeven, sie mit der Mitteilung, dass er einen anonymen Anruf erhalten und man ihnen gedroht habe, sie zu töten, wenn Beate zur Polizei geht. Ann Gittel und Polizeipsychologe Vince Flemming gehen dem anonymen Anruf nach und finden die Leiche von Christoph Falbe. Anne und Vince leben in benachbarten Wohnungen und genießen das gemeinsame Elternglück seit der Geburt der kleinen Emma. Doch an Vince nagt die Eifersucht, da Ann sich gegenüber den Avancen des neuen Polizeifotografen Robert Anda nicht völlig abgeneigt zeigt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick