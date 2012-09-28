Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 3Folge 3vom 28.09.2012
Folge vom 28.09.2012

Vor der Botschaft Litschewiens kommt es zwischen dem Botschafter Dr. Baschyi Aschurew und seinem Stellvertreter Rustam Malajew zu einer lautstarken Auseinandersetzung: Letzterer zeigt Krankheitssymptome und fährt - von zwei Streifenbeamten beobachtet - in seinem Pkw davon, auf dem Beifahrersitz eine geladene und entsicherte Pistole. Am nächsten Tag findet die Polizei ihn tot in seinem Wagen sitzend auf einem alten Fabrikgelände. Während Ann Gittel, Henner Blum, Robert Anda und Dr. Alissa Markus den Tatort begutachten, trifft sich Vince Flemming mit der persönlichen Referentin des Außenministers Henny Rohde, die ihn um Hilfe bittet: Er soll ein psychologisches Profil vom Präsidenten der Republik Litschewien, der am nächsten Tag für Vertragsverhandlungen nach Deutschland kommt, erstellen.

KultKrimi
