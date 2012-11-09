Der Mord des JahrhundertsJetzt kostenlos streamen
Flemming
Folge 8: Der Mord des Jahrhunderts
Während einer Bootsfahrt mit einem ausländischen Regierungsmitglied wird auf den Berliner Innensenator Dr. Chris Heeren ein Attentat verübt: Drei Fernschüsse treffen ihn, der Innensenator stirbt noch auf dem Flug ins Krankenhaus. Auf Bitten seines Stellvertreters übernimmt das LKA 1 die Ermittlungen. Ann Gittel und Vince Flemming fokussieren sich auf zwei Fragen. Erstens: Wurde das Attentat von einer tschetschenischen Gang aus Neukölln als Racheakt verübt, da der Innensenator den Anführer eine Woche zuvor hatte ausweisen lassen? Und zweitens: Wer hat Ort und Zeitpunkt des Bootsausflugs verraten? Wegen der besonderen Bedrohungslage des Innensenators war beides nur wenigen vorab bekannt. Hier geraten zwei Personenschützer des Senators in Verdacht: Tony Kuttner und Swantje Koch, mit der der Innensenator auch kurzzeitig ein Verhältnis hatte. Noch am Tatort trifft Vince Flemming einen seiner alten Uni-Kollegen wieder, den Psychologen und Klinikleiter Prof. Dr. Axel Farkas, der seit vielen Jahren die psychisch labile und episodendepressive Vanja Heeren betreut, die Ehefrau und nun Witwe des Innensenators. Außerdem stellt sich heraus, dass ein Zeuge das Attentat mit seinem Handy gefilmt hat.
