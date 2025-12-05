"Fingerfood" vom FeinstenJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 10: "Fingerfood" vom Feinsten
42 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12
Heute geht es um Gerichte, nach denen man sich die Finger leckt. In Südkalifornien bei "Oh My Burger" gibt es den "Triple Threat" und den "Big Homie" mit gegrilltem Käse-Bun. Weiter geht es mit einem phänomenalen Hähnchen-Sandwich, bei dem die Sauce bis zum Ellbogen herunterläuft, sowie mit Cheesy Cottage Fries und ungewöhnlichen Köstlichkeiten im Bostoner Vorort Somerville, süßen Leckereien in Birmingham, Alabama, und jamaikanischen Genüssen in New York.
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.