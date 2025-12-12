Zum Inhalt springenBarrierefrei
Food Paradise

Retro-Roadtrip: Drive-Ins

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 12vom 12.12.2025
Retro-Roadtrip: Drive-Ins

Food Paradise

Folge 12: Retro-Roadtrip: Drive-Ins

42 Min.Folge vom 12.12.2025Ab 12

Diesmal geht es in die faszinierende Welt der Drive-Ins - nicht nur ein Fest für den Gaumen, sondern auch eine Zeitreise in die Vergangenheit. Jede Station der Reise ist eine Hommage an die gute alte Zeit, garniert mit den speziellen Leckerbissen, die diese kultigen Drive-Ins zu bieten haben.

