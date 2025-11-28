Der große Pizza-WettkampfJetzt kostenlos streamen
Food Paradise
Folge 8: Der große Pizza-Wettkampf
41 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12
Diesmal dreht sich alles um die Pizza, und verschiedenste Kulturen treffen dabei aufeinander: Moderne gegen Tradition, Ostküste gegen Westküste, rote Soße gegen Käsesoße - doch sie alle sind Gewinner. Diese gigantischen Pizzen zeigen, was sie draufhaben ?
Genre:Reise, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Discovery Media Ventures Ltd.