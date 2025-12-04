Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 9vom 04.12.2025
Folge 9: Gigantische Gerichte

42 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Groß, größer, gewaltig - "Food Paradise" präsentiert Gerichte, die man nur mit Freunden essen sollte. XXL-Ausführungen von Burgern, Sandwiches und Desserts begeistern Gäste, die gerne teilen. Und zur Gigantonomie neigende Köche zeigen, was in puncto kulinarischer Größenwahn alles möglich ist.

