ProSieben MAXXStaffel 15Folge 12vom 25.11.2025
38 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Im "Smoke & Fire" in Los Angeles, Kalifornien, kommen Fleisch-Liebhaber voll auf ihre Kosten: Die Besitzer des Lokals verbinden ihre Leidenschaften für Burger und Barbecue und präsentieren dekadente Kreationen. In Austin, Texas, bereitet der preisgekrönte Koch Rick Moonen sein Fleisch über dem offenen Feuer zu und verleiht ihm dadurch einen besonders köstlichen Geschmack.

ProSieben MAXX
