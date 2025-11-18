Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 9vom 18.11.2025
38 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

"Food Paradise" ist auf der Suche nach den besten Sandwiches des Landes. Der erste Stopp ist in Phoenix, Arizona: Bei "Los Reyes de la Torta" werden authentisch mexikanische Sandwiches zubereitet, darunter auch eine epische Variante, die fünf Fleischsorten in sich vereint. In Las Vegas, Nevada, bietet Jason Weber in seinem Restaurant seine eigens kreierten "Fat Babies" an - ausgehöhlte Brotlaibe, die mit allerlei Leckereien gefüllt werden.

ProSieben MAXX
