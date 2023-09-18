Staffel 1 Folge 1: Lissabon: Auf den Spuren von Cristiano RonaldoJetzt kostenlos streamen
Food Travelers
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Lissabon: Auf den Spuren von Cristiano Ronaldo
14 Min.Folge vom 18.09.2023
Lukas und Randy’s erste Reise führt sie in die portugiesische Hauptstadt. Neben viel Sonnenschein erwartet sie auch einiges an gutem Essen, unter anderem probieren sie die berühmten Pastéis de Belém und besuchen den TimeOut Market im Herzen Lissabons.
Genre:Reality
Produktion:at, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Lukas Galgenmüller